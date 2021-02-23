1500 مصل سعة جامع والدة آل مشيط

وبلغت تكلفة المشروع 13 مليونا و320 ألف ريال، وتم توقيع العقد من قبل الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، وهو عقد إعادة بناء الجامع باسم والدة الشيخ عبدالعزيز بن مشيط على نفقته، وتمت ترسية المشروع على شركة إعادة تشغيل الموارد ويمثلها فهد السحيم، وبتصميم شركة سواعد ويمثلها المهندس سلطان الصوع، وتقدر مساحة الجامع بـ2900 م2 ويتسع لـ 1500 مصلٍ.
وحضر توقيع العقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدير عام إدارة المساجد بمنطقة عسير الدكتور سعود الغامدي.
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