30 ألف ريال غرامة بيع كائن فطري مجهول المصدر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وفرضت اللائحة عقوبة 30 ألف ريال لبيع أي كائن فطري مجهول المصدر، و20 ألف ريال لكل كائن يتم تصديره بدون تراخيص، و10 آلاف ريال لكل كيلو جرام يصدر من المنتجات أو المشتقات، كما حددت اللائحة غرامة 10 آلاف ريال لكل كائن يتم استيراده دون الحصول على تراخيص.

حصص سنوية

أوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

أحكام الاتجار

أشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت مهام اللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، وأحكام الاتجار، وآلية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية، بالإضافة إلى جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها بدون ترخيص، وعدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية أو معايير النقل البري والبحري والجوي.

غرامات وعقوبات

20 ألف ريال - تصدير كائن فطري

10 آلاف ريال - تصدير منتجات أو مشتقات

10 آلاف ريال - استيراد كائن فطري

4 آلاف ريال - لكل كيلو جرام استيراد منتجات أو مشتقات

10 آلاف ريال - لكل كائن فطري أعيد تصديره

4 آلاف ريال - لكل كيلو جرام من إعادة تصدير المنتجات أو المشتقات

30 ألف ريال لكل كائن أدخل من البحر

5 آلاف ريال - العبور بكائن فطري

5 آلاف ريال - نقل كائن فطري

20 ألف ريال لبيع كائن فطري

30 ألف ريال - بيع كائن فطري مجهول المصدر

10 آلاف ريال - عرض كائن فطري