فحص استكشافي لطلاب الأول والرابع الابتدائي

أبلغت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات عن عزم وزارة الصحة تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 للصف الأول والرابع ابتدائي، من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك نظرا لظروف جائحة كورونا ، من خلال حجز موعد للفحص عبر تطبيقي «صحتي» و«موعد»، بدلا من الآلية السابقة المتبعة والمتمثلة بإجراء الفحص في المدارس بواسطة فرق صحية تشكل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

حجز موعد

نوهت وزارة التعليم في تعميم حديث إلى أهمية إجراء الفحص الاستكشافي، ووجهت إدارات التعليم بالتواصل مع أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والصف الرابع الابتدائي، لجميع المدارس من خلال إرسال الرسالة النصية التالية: حرصا على صحة أبنائنا الطلاب والطالبات تقوم وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة التعليم بإجراء الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني، من هذا العام في المراكز الصحية، ونتطلع لتعاونكم من خلال حجز موعد عبر تطبيق موعد أو تطبيق صحتي والحضور في الموعد المحدد إلى المركز الصحي لإجراء الفحص الاستكشافي للطالب أو الطالبة.

تعريف البرنامج

برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يهدف إلى الكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن، والنحافة، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واعوجاج السلسلة الفقرية، وفحص السمع، وصعوبات التعلم، والكشف عن التدخين.

آلية التنفيذ

في الظروف العادية يتم تنفيذ البرنامج في المدارس من خلال فرق صحية تُشكل في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ بحيث يتكون كل فريق من ستة أعضاء (طبيب / طبيبة - ممرض/ممرضة - طبيب/ طبيبة أسنان)، وذلك بعد تدريبهم على البرنامج.