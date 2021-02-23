مراحل البناء
المرحلة الأولى تضمنت بناء جسم الخزان بارتفاع يبلغ 103 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية نحو 800 م3، بتكلفة إجمالية 97 مليونا، والثانية بـ20 مليونا، والمرحلة الثالثة استثمارية سيتم تأجيرها للمستثمرين بعد إنهاء المرحلة الثانية التي تجاوزت العام الأول.
تأخر المشروع
في ظل التنمية التي تتسابق الوزارات والإدارات بالمناطق للحاق بها، وإنهاء المشاريع الخدمية لسكان المناطق، لتصبح مشاريع جاذبة للسياحة والمستثمرين، فإن مشروع الخزان العالي في نجران تجاوز 8 سنوات ولا يزال في مرحلته الثانية، وأهالي نجران ينتظرون إنهاء مشروع المنطقة التنموي والحضاري، مطالبين بسرعة الانتهاء من مرحلتيه الثانية والثالثة، وتدشينه ضمن مشاريع المنطقة.
مطالب الأهالي
طالب مهدي آل دغرير ومحمد آل مريح وصالح آل زمانان وعبدالله آل منصور شركة المياه الوطنية بإنهاء أعمال خزان نجران العالي، للاستفادة من ضخ المياه لمنازلهم، لنقص منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحة مياه الأشياب وارتفاع أسعار الصهاريج. وبينوا أن المشروع نقلة نوعية للمنطقة، حيث إن موقعه على طريق الملك عبدالله، ولا توجد أي عوائق أمامه، فهو يقع في أرض كبيرة ويطل على المنطقة من كل الاتجاهات، وسوف يكون مقصدا سياحيا، ويجلب المستثمرين من نجران وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع خزان نجران انتهى الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.