مشروع خزان نجران انتهى الوقت

مضت 8 سنوات على ترسية مشروع إنشاء خزان نجران العالي، لكن لم تكن كفيلة بإنهاء المشروع الذي ينفذ على 3 مراحل، حيث إن المرحلة الأولى اشتملت على أعمال التأسيس والإنشاء بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون ريال، وبدأت قبل أكثر من عام، والمرحلة الثانية من المشروع بـ20 مليون ريال، ثم تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة التي لم تتحدد قيمة تكاليفها ومدتها حتى الآن.

مراحل البناء

المرحلة الأولى تضمنت بناء جسم الخزان بارتفاع يبلغ 103 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية نحو 800 م3، بتكلفة إجمالية 97 مليونا، والثانية بـ20 مليونا، والمرحلة الثالثة استثمارية سيتم تأجيرها للمستثمرين بعد إنهاء المرحلة الثانية التي تجاوزت العام الأول.

تأخر المشروع

في ظل التنمية التي تتسابق الوزارات والإدارات بالمناطق للحاق بها، وإنهاء المشاريع الخدمية لسكان المناطق، لتصبح مشاريع جاذبة للسياحة والمستثمرين، فإن مشروع الخزان العالي في نجران تجاوز 8 سنوات ولا يزال في مرحلته الثانية، وأهالي نجران ينتظرون إنهاء مشروع المنطقة التنموي والحضاري، مطالبين بسرعة الانتهاء من مرحلتيه الثانية والثالثة، وتدشينه ضمن مشاريع المنطقة.

مطالب الأهالي

طالب مهدي آل دغرير ومحمد آل مريح وصالح آل زمانان وعبدالله آل منصور شركة المياه الوطنية بإنهاء أعمال خزان نجران العالي، للاستفادة من ضخ المياه لمنازلهم، لنقص منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحة مياه الأشياب وارتفاع أسعار الصهاريج. وبينوا أن المشروع نقلة نوعية للمنطقة، حيث إن موقعه على طريق الملك عبدالله، ولا توجد أي عوائق أمامه، فهو يقع في أرض كبيرة ويطل على المنطقة من كل الاتجاهات، وسوف يكون مقصدا سياحيا، ويجلب المستثمرين من نجران وخارجها.