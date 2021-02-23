السعودية اليوم / اليونان تسجل 2147 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 2147 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 182,783 إصابةً، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6343.

// انتهى //

23:04ت م

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أثينا 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 2147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 22 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 182,783 إصابةً، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6343.// انتهى //23:04ت م0262

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