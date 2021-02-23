السعودية اليوم / سويسرا تسجل 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جنيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت سويسرا 1131 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليتجاوز 551 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 9240.

// انتهى //

23:01ت م

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جنيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت سويسرا 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليتجاوز 551 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 9240.// انتهى //23:01ت م0260

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