السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 13314 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 13314 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,832,162 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 96,348 وفاة.

// انتهى //

22:33ت م

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روما 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 13314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 356 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,832,162 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 96,348 وفاة.// انتهى //22:33ت م0256

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