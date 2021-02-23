السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,993,504 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 498,993 وفاة.

// انتهى //

22:33ت م

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واشنطن 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,993,504 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 498,993 وفاة.// انتهى //22:33ت م0255

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