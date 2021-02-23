السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 182 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 54354 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 629 وفاة.

// انتهى //

21:57ت م

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لوكسمبورغ 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 54354 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 629 وفاة.// انتهى //21:57ت م0247

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