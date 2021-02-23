السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تنفذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية



الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالقطاع البلدي نفذت (24566) زيارة رقابية ميدانية أمس، وذلك في إطار جهودها لحماية المجتمع من الفيروس والحد من انتشاره.

وبينت أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد (1575) مخالفة للأفراد والمنشآت، وتنفيذ (611) إغلاقا, وتُمكَن المنشآت من معاودة النشاط بعد تصحيح المخالفات سعياً لعدم التكرار.

وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف زياراتها الرقابية والتوعوية اليومية؛ بهدف رفع مستوى التزام المنشآت والأسواق المستهدفة، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس بما فيها الالتزام بتوفير الكمامات والمعقمات بكميات كافية ووضع علامات التباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بملاك المطاعم والمراكز التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة البلدية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل للغرامة بالحد الأعلى وإغلاق المنشأة.

// انتهى //

21:52ت م

0245



الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسكثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المطاعم والمقاهي والمنشآت والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام.وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالقطاع البلدي نفذت (24566) زيارة رقابية ميدانية أمس، وذلك في إطار جهودها لحماية المجتمع من الفيروس والحد من انتشاره.وبينت أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد (1575) مخالفة للأفراد والمنشآت، وتنفيذ (611) إغلاقا, وتُمكَن المنشآت من معاودة النشاط بعد تصحيح المخالفات سعياً لعدم التكرار.وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف زياراتها الرقابية والتوعوية اليومية؛ بهدف رفع مستوى التزام المنشآت والأسواق المستهدفة، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس بما فيها الالتزام بتوفير الكمامات والمعقمات بكميات كافية ووضع علامات التباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بملاك المطاعم والمراكز التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة البلدية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل للغرامة بالحد الأعلى وإغلاق المنشأة.// انتهى //21:52ت م0245

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