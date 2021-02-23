

الجزائر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 185 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 112.279، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 77.382 فيما بلغ إجمالي الوفيات 2967.

// انتهى //

20:48ت م

0237



الجزائر 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 112.279، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 77.382 فيما بلغ إجمالي الوفيات 2967.// انتهى //20:48ت م0237

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.