السعودية اليوم / بيئة رفحاء تطلق مبادرة "معاً نحو بيئة أفضل"



رفحاء 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم, مبادرة "معا نحو بيئة أفضل", تتضمن الصيانة والنظافة والتحسين لمنتزه "أم العصافير" البري 45 كيلو مترا جنوب رفحاء الذي يشتهر بالتنوع النباتي الطبيعي الممتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، منها القيصوم، الشفلخ، النفل، الرشاد, أشجار السدر, الطلح، وإزالة جميع المخلفات والتشوه البصري في تلك الأماكن وإعادتها إلى طبيعتها الجميلة.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية قد وجه إبان زيارته المنتزه أواخر شهر يناير الماضي بتطوير المتنزهات البرية، وفق آلية متبعة ومنظَّمة وتهيئتها للباحثين والزائرين والمستكشفين، ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات، بما يحقق تطوير القطاع السياحي في محافظة رفحاء لما تزخر به من مقومات طبيعية تسهم في تشجيع السياحة البرية فيها خلال فصلي الشتاء والربيع.

كما وجه سموه بدراسة استثمار المتنزهات الطبيعية كونها من مقومات السياحة الشتوية في إطار إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

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20:33ت م

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