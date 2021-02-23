السعودية اليوم/ سفير المملكة يلتقي الأمين العام لديوان الأوقاف السوداني



الخرطوم 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم، الأمين العام لديوان الأوقاف السوداني عبد العاطي أحمد عباس.

ونوه عباس خلال اللقاء بمواقف المملكة الداعمة للسودان في جميع المجالات، مبرزاً تطور مستوى التنسيق فيما يتعلق بالأوقاف والحج والعمرة.

من جانبه أكد السفير جعفر حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات الدعوة والأوقاف والحج والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين السودانيين.

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20:31ت م

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