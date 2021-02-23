شكرا لقرائتكم خبر عن «بودكاست متمم» يناقش تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية في المملكة بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030 ويضمن حوكمتها ومتابعة سيرها، عبر استضافة المهندس خالد بن محمد المحاسن وكيل وزارة المالية للاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية، في حلقة يبثها المركز مساء يوم غد.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة عدة موضوعات منها استراتيجيات العمل في مكاتب تحقيق الرؤية ودورها في ضمان نجاح سير تنفيذ الخطط، كما سيسلط الضوء على رحلة التحول الحكومي وكيفية الربط بين الجهات التنظيمية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى استعراض أبرز نتائج مواءمة الوزارة مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.