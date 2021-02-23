وزير الصحة معلقًا على فيديو: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكراره

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أن بعض القرارات الخاطئة ثمنها حياة، داعية إلى تسجيل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ لقاح كورونا.

ممارسات خاطئة:

وعلق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على مقطع فيديو توعوي للوزارة على موقع تويتر، يوضح بعض الممارسات الخاطئة، وقال: يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب. بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (335) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (323) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (357668) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (366735) حالة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي: إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات كوفيد-19 ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

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