السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي لدى اليمن

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية وماتقدمه المملكة من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.