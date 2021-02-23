السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمنع حدوث المجاعة وسوء التغذية في اليمن

المناطق - واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها 2,333,333 فردًا بتكلفة 40,000,000 دولار أمريكي لمنع حدوث المجاعة وسوء التغذية.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن برنامج الغذاء العالمي المدير التنفيذي السيد ديفيد بيزلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، وتستفيد منها المحافظات التالية: أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، والجوف، وحجة، وإب، ولحج، وصعدة، وصنعاء، والمحويت، وذمار، وأمانة العاصمة، وريمة، وسيتم المشروع خلال ستة أشهر بإذن الله.

وأكد الدكتور الربيعة في تصريح صحفي الدور الريادي الذي وصلت له المملكة بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، حيث دأبت عبر تاريخها العريق على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، إيمانًا منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي، مفيدًا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة التي تعدّ أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن دعم المملكة شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد أن الاتفاقية الموقعة اليوم ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجًا في اليمن بمختلف فئاته، حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة.