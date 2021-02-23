السعودية | أمانة الاحساء تُغلق 14 منشأة وترصد 506 مخالفة لـ ( البروتوكولات الاحترازية )

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امتداداً لجهود أمانة الاحساء الرقابية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19 ) في منشأت ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، أغلقت الأمانة 14 منشأة ، كمارصدت 506 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية ، وكذلك تم مصادرة واتلاف 1181 كيلوغرام من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك ” الفاسدة ” خلال 4 أيام ، عبر 3667 جولة نفذتها فرق المتابعة الرقابية التابعة للامانة ، وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم والذي أشار الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لانظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مؤكداً على مواصلة جهود الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز النفع العام والتأكيد على تلك المنشآت بالالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا تعزيزاً لدور القطاع البلدي وتحقيقاً للسلامة المجتمعية ، بالتزامن مع تكامل جهود القطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19 ).

في حين كشفت إحصائية الأمانة عن انه تم وخلال 4 أيام رفع 8634 طن من النفايات المنزلية وزالة 8046 كيلومتر مكعب من المُخلّفات الإنشائية ، بالإضافة الى تطهير وتعقيم 32 موقعاً ومامساحته 16177 كيلومتر من الطرقات و5268 ” حاويات وصناديق نفايات ” ، بإستخدام 14800 لتر من المُعقمات والمطهرات .