الشيخ الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء.

لقاح كورونا:

وتوفر وزارة الصحة لقاحات كورونا مجانًا لجميع المتواجدين على أراضيها من المواطنين والمقيمين، عبر مراكز تطعيم اللقاحات في مختلف المناطق والمحافظات، كما دعت الجميع لسرعة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من كورونا.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (335) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (323) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (357668) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (366735) حالة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

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