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فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا لتعزيز العلاقات من نظيره البرازيلي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا لتعزيز العلاقات من نظيره البرازيلي

بحثا أطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات

متابعات الخليج 365 - واس


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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

العلاقات الثنائية: 

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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