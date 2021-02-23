الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا لتعزيز العلاقات من نظيره البرازيلي

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

العلاقات الثنائية:

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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