فيديو تفاعلي.. اشعر كأنك على المريخ في دقيقة واحدة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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نشرت وكالة ناسا فيديو تفاعلي بدقة 4K لموقع هبوط مركبة بيرسيفرانس Perseverance على كوكب المريخ، ويضم المقطع أحدث صورة مذهلة من المهمة الفضائية وهي تأتي بزاوية 360 درجة لموقع هبوط.

وتم التقاط الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة بالضبط بواسطة كاميرات Navcams الملونة الخاصة بمركبة بيرسيفرانس الموجودة فوق سارية استشعار العربة الجوالة، ويمكنك التنقل في المشهد بنطاق 360 درجة في متصفح الويب أو عبر تطبيق YouTube على هاتفك، وهو ما سينقل لك شعور التواجد على كوكب آخر غير الأرض.

مواصفات المركبة

وتحتوي المركبة على إجمالي 23 كاميرا، وهو عدد أكبر من أي عدد كاميرات على أي سطح مركبة فضائية ذهبت إلى الكوكب الأحمر حتى الآن، وهم منقسمين بحيث تكون هناك 16 كاميرا للهندسة والعلوم وسبع أخرى سجلت تلك الصور الدرامية للدخول والهبوط.

وتم أيضًا نشر صوت الرياح على الكوكب الأحمر وقد اُلتقط في موقع الهبوط بواسطة ميكروفونات المركبة الفضائية على حساب Soundcloud التابع لناسا.

نتائج مهمة بيرسيفرانس على المريخ

التقطت مركبة بيرسيفرانس التابعة لوكالة ناسا 4796 صورة أولية حتى الآن، وهي قادرة على نقل البيانات بمعدلات تصل إلى 2 ميجابت في الثانية إلى المدارات، ثم تقوم مدارات المريخ بنقل البيانات مرة أخرى إلى الأرض.

وبلغ حجم مقطع فيديو المركبة وهي تنزل إلى سطح المريخ نحو 30 جيجا بايت من الصور المجمعة معًا.

وصُممت المركبة للبحث عن علامات الحياة وفهم جيولوجيا المريخ القديمة بشكل أفضل، وسوف تقضي ما لا يقل عن سنة من سنوات المريخ (سنتان على الأرض) في استكشاف المنطقة المحيطة بموقع الهبوط.

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