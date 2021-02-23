شكرا لقرائتكم خبر عن «مداد كاوست» تحصد ميدالية الاستدامة لدورها بتطوير تحلية المياه بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في انجاز متميّز يحسب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فازت شركة مداد الناشئة في الجامعة بميدالية الاستدامة لعام 2020 عن دورها في تطوير تقنية تحلية المياه بالطاقة الشمسية الهجينة المبتكرة.

وجرى تكريم الشركة في حفل توزيع جوائز مشاريع ميد (MEED Projects) السنوي، الذي أقيم في 16 ديسمبر 2020 في مدينة دبي بالإمارات، الذي يحتفل بالكيانات والمؤسسات التي تقدم اسهامات متميزة في تطوير المجتمع والبيئية في مختلف المجالات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البروفيسور المتميز نائب الرئيس للأبحاث في كاوست دونال برادلي: هذا التكريم البارز لمشروع يعزز الاستدامة البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي هو شرف كبير لكاوست، ويجسد بوضوح جهودنا المستمرة لتعزيز رفاهية المجتمع ودعم مجالات البحث الاستراتيجية في العالم، وعلى رأسها البيئة والمياه والطاقة، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني للدكتور شهزاد، وفريق مداد على إنجازهم الرائع.

وكان مشروع مداد لتطوير دورة تحلية المياه بالطاقة الشمسية الهجينة المبتكرة في الأساس مشروعا للدكتور محمد وكيل شهزاد في عام 2010، أشرف عليه البروفيسور كيم تشون نج، أستاذ علوم وهندسة البيئة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية في كاوست، وتم عرض مشروع الدورة الهجينة لأول مرة في جامعة سنغافورة الوطنية قبل أن ينتقل كل من شهزاد والبروفيسور كيم تشون نج إلى كاوست في عام 2014، حيث عمل شهزاد كزميل ما بعد الدكتوراه في الجامعة، وتولى مسؤولية قيادة تصميم وتصنيع وتركيب واختبار دورة مداد التجريبية.

وتعمل دورة مداد الهجينة على تحلية مياه البحر عند درجة حرارة ما بين (60-80) درجة مئوية باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة المتوفرة بكثرة في دول الخليج العربي، ويساعد تهجين دورة الامتزاز (AD) مع تحلية المياه التقليدية بالتقطير متعدد التأثيرات (MED) على التغلب على القيود التشغيلية ومضاعفة إنتاج الماء تقريبا عند نفس درجة الحرارة، هذا فضلاً عن الارتفاع الكبير في مستوى أداء الحدود الديناميكية الحرارية لدورة مداد الهجينة الذي بلغ 20% مقارنة مع تقنيات تحلية المياه التقليدية التي يراوح مستوى الأداء فيها ما بين 10 و13%، وهذه النتيجة تجعل من تكلفة إنتاج المياه من دورة مداد هي الأدنى عند 0.48 دولار لكل متر مكعب مقارنة بعمليات التقطير الأخرى التي تكلف متوسط 1.201 دولار لكل متر مكعب.