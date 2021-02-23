رحيل أحمد زكي يماني أول أمين لـ«أوبك»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ولد ونشأ وترعرع في حي الشامية بمكة المكرمة، وارتبط في الذاكرة بالذهب الأسود، فهو من أوائل الأسماء التي سعت لتطويره، وسن القوانين المنظمة لحركته.. إنه أحمد زكي يماني وزير البترول الأسبق، وأول أمين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي ترجل عن المشهد أمس، حيث فاضت روحه إلى بارئها بالعاصمة البريطانية لندن، عن 91 عاما، مخلفا حصيلة زاخرة بالعطاء والبذل في سبيل التنمية والتقدم، حائزا حشدا من الامتنان امتزج بسيرته الندية. وسوف يصلى عليه في المسجد الحرام ويدفن بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة. وتأثر في حياته بوالدته التي قال عنها «يصعب أن تسأل ابنا مفتونا بأمه عن والدته؛ كانت امرأة صدوقة، وكانت معروفة أيضا بالتدين وحافظة للقرآن. سافر والدي وكانت وحيدة، لكنها ربت أولادها، وأنا كنت آخرهم، توفيت وعمرها 103 سنوات». إضاءات على حياته: ولد في أم القرى ومهبط الوحي مكة المكرمة 1930م

كانت حياته الدراسية حافلة بدءا بحصوله على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة 1952م وامتدادا إلى إكماله الدراسات العليا في جامعتي نيويورك وهارفارد

تقلد مناصب عدة بداية من عمله مستشارا قانونيا بمجلس الوزراء 1957م، مرورا بالعمل وزيرا للدولة وعضوا لمجلس الوزراء 1960م وانتهاء بوزارته للبترول والثروة المعدنية 1962- 1986م

عرف كأول أمين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وشارك في تطويرها، ووضع عددا من القوانين والأنظمة الحالية

أسس مركز الفرقان للتراث الإسلامي التابع لمؤسسة يماني الخيرية 1988م.

أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن 1990م

تزوج من (ليلي يماني، وتمام عنبر)، وله من الأبناء: مي، شرف، فيصل، سارة، هاني، أروى، أحمد، ومها

مؤلفاته: (الشرعية الخالدة - الإسلام والمرأة)

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