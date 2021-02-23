شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة ونائبه يتسلمان تقرير رئاسة شؤون الحرمين عن جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمار بجدة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وتسلم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه تقريرا عن توصيات البيان الختامي لندوة (جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار خلال كورونا) وتقرير الرئاسة العامة عن جائحة كورونا والخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.

ورفع الرئيس العام شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لندوة (جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار خلال كورونا)، وولي عهده الأمين على حرصهم الدائم على سلامة المسلمين والحفاظ على أرواحهم، سائلا الله لهم العون والتوفيق والسداد في كل ما فيه يسر وصلاح لهذه البلاد، كما قدم الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه للدعم المتواصل والمتابعة الدائمة لأعمال الرئاسة والتأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية وتوفير كل ما يلزم لدعم ومساندة هذه الجهود، ولما يوليانه من اهتمام بشؤون وسلامة قاصدي المسجد الحرام من خلال رفع الجاهزية وتسخير الكوادر البشرية والتقنية لضمان سلامة الزوار والمعتمرين.