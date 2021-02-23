شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يستعرض جهود القيادات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع، شكره وتقديره لكافة الجهات الأمنية في المنطقة نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة.عقب ذلك استعرض مديرو الأجهزة الأمنية في المنطقة، الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها الإجراءات والتوصيات اللازمة.
من جهة أخرى استقبل الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.
واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، إلى جانب التخصصات التي استحدثتها الجامعة لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يستعرض جهود القيادات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.