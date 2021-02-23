شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يستعرض جهود القيادات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بالمنطقة.

وقدم نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع، شكره وتقديره لكافة الجهات الأمنية في المنطقة نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة.

عقب ذلك استعرض مديرو الأجهزة الأمنية في المنطقة، الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها الإجراءات والتوصيات اللازمة.

من جهة أخرى استقبل الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، إلى جانب التخصصات التي استحدثتها الجامعة لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.