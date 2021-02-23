مباحثات سعودية عراقية لتعزيز أمن واستقرار البلدين

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وفي بداية الجلسة رحب بالوزير الضيف والوفد المرافق في المملكة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء.وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود «إن جلسة المباحثات تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار البلدين الشقيقين بما يحقق طموحات ورؤى قيادتي البلدين في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد أخيرا بين ولي العهد الأمين، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي رسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين».
كما جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية بالبلدين.
شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير حرس الحدود المكلف محمد الشهري، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني.
فيما شارك من الجانب العراقي، قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد الحسن، ومدير مديرية البنى التحتية اللواء الدكتور فوزي العيساوي، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.
وغادر وزير الداخلية العراقي، الرياض في وقت سابق، وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.
العلاقات السعودية العراقية:
- قادة البلدين يحرصون على تمتين العلاقات السعودية العراقية، والتي تتسم بأهمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية
- يعتبر المجال الأمني من الملفات الرئيسة في التنسيق المشترك بين البلدين، وحقق التعاون في هذا المجال نجاحات مشهودة بالوصول إلى نسبة صفر عمليات تهريب
- تستكمل زيارة وزير داخلية العراق ما يحققه التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين وتتطلع الرياض لتكثيف العمل معها بشكل وطيد خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين
- دفع الاجتماع الأخير برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء عجلة التعاون وعزز مسار التنسيق ويحفز التعاون الأمني ليرتقي إلى الأعلى
- تشهد العلاقات السعودية العراقية تطورا كبيرا في مختلف المجالات
- تعتبر المملكة زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الداخلية زيارة مهمة وتحمل لها تقديرا واهتماما كبيرين ولذلك تحرص على إتمامها
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