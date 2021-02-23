مباحثات سعودية عراقية لتعزيز أمن واستقرار البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، جلسة مباحثات رسمية، مع وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وفي بداية الجلسة رحب بالوزير الضيف والوفد المرافق في المملكة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود «إن جلسة المباحثات تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار البلدين الشقيقين بما يحقق طموحات ورؤى قيادتي البلدين في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد أخيرا بين ولي العهد الأمين، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي رسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين».

كما جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية بالبلدين.

شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير حرس الحدود المكلف محمد الشهري، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني.

فيما شارك من الجانب العراقي، قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد الحسن، ومدير مديرية البنى التحتية اللواء الدكتور فوزي العيساوي، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

وغادر وزير الداخلية العراقي، الرياض في وقت سابق، وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

العلاقات السعودية العراقية: