تكنولوجيا الاتصالات والفيزياء أكثر جذبا للسعوديات

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وأشار التقرير إلى أنه فيما يتصل بطلاب التعليم العالي فهناك تقارب في نسب الذكور المقيدين وارتفاع طفيف للمستجدات السعوديات بنسبة 45.3%.وفي حين سجلت مرحلة الدبلوم دون الجامعي أقل نسب في المستجدات والخريجات والمقيدات عن الذكور، انخفضت نسبة خريجات الدكتوراه عن الذكور بنسبة 23.6%، فيما عدا ذلك اقتربت النسب من التكافؤ في مختلف مراحل التعليم العالي.
وبين التقرير أنه يوجد تقارب بين المستجدات الإناث والذكور المبتعثين لإكمال تعليمهم العالي في الخارج، مع ملاحظة وجود تفاوت كبير بين الخريجين والمقيدين الذكور والإناث، بنسبة 70% للذكور المبتعثين إلى 30% للإناث المبتعثات.
وبين التقرير أنه فيما يخص المبتعثات السعوديات بالخارج، فإن التحاق الإناث والذكور بالماجستير والدكتوراه مرتفع بنسب متماثلة، إلا أن نسبة الخريجات الإناث المبتعثات تنخفض بجميع المراحل التعليمية للتعليم العالي في الخارج.
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