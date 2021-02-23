حفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر مياه عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر المياه الجوفية في منطقة عسير، بتكلفة إجمالية 4 ملايين ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف م3 يوميا.

وأوضحت الوزارة أن الآبار تقع في وادي عتود في المساحة الممتدة بين سدي عتود ومربة السطحيين، وسد عتود الجوفي، وتتراوح أعماقها بين 85م، و120م، بينما يبلغ إجمالي الأملاح الذائبة في المياه الخام 500 جزء في المليون، مبينة أنها جهزت بئرين من تلك الآبار بأجهزة رصد رقمية، لمتابعة ومراقبة التغير في مستويات المياه في حقل المياه بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.

وتشرف البيئة على مشروعات حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب.