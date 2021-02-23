حفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر مياه عسير

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وأوضحت الوزارة أن الآبار تقع في وادي عتود في المساحة الممتدة بين سدي عتود ومربة السطحيين، وسد عتود الجوفي، وتتراوح أعماقها بين 85م، و120م، بينما يبلغ إجمالي الأملاح الذائبة في المياه الخام 500 جزء في المليون، مبينة أنها جهزت بئرين من تلك الآبار بأجهزة رصد رقمية، لمتابعة ومراقبة التغير في مستويات المياه في حقل المياه بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.وتشرف البيئة على مشروعات حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب.
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