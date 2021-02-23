شكرا لقرائتكم خبر انتهاء المرحلة الأولى لاختبارات منصة الإنذار المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني أمس الأول، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعا شملت عددا من المدن والمحافظات والمراكز التي جرى تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.