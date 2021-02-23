للحماية من فيروس كورونا.. وزارة الصحة تكشف «الخط الأساسي»

قال الدكتور محمد العبد العالي، إن أول خط أساسي لحماية المجتمع (من فيروس كورونا) أن نكون جميعًا ملتزمين بالإجراءات الصحية.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، نذكر الجميع بأن التزامنا أمان، وأن وصولنا للقاحات خطوة مهمة لتجاوز هذه الجائحة، ويجب أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعًا هذه الأزمة، لافتًا إلى أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375668 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة.

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