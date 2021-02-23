الوزير الجبير يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن لبحث مستجدات الأزمة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقرّ الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدّمه المملكة من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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