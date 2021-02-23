بالفيديو.. الدفاع المدني يعمم 7 نصائح لمواجهة الأجواء المناخية المضطربة

نصح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع التقيد بالتعليمات أثناء هطول الأمطار والأخذ بإرشادات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومتابعة الرسائل التوعوية.

وقال «الحمادي» لـ «الإخبارية»: إنَّ الدفاع المدني لازال يتابع الحالة المناخية بشكل مستمر، بناء على ما يرده من المركز الوطني للأرصاد والذي أشار إلى هطول أمطار متفرقة ومتوسطة إلى غزيرة في عدد من المناطق والمواقع منها المنطقة الشرقية وحائل والجوف والمناطق الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني بحالة جاهزية كاملة على المستوى الميداني وبث الرسائل التوعوية والإرشادات الملائمة لتلك الحالة المناخية، ناصحا بالتقيد بالتعليمات وعدم التوجه لمناطق برية أو محاولة قطع الأودية أثناء جريانها والتواصل مع وسائل الإعلام بحالة هطول أمطار غزيرة ومتابعة الحالة المناخية التي نعيشها هذه الأيام والأخذ بإرشادات السلامة عبر وسائل التدفئة والابتعاد عن المناطق الوعرة.

اقرأ أيضا:

مركز «الأرصاد» يعلن بيان درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء