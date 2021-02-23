الإصابات الحرجة بكورونا تتراجع.. ووزارة الصحة توضح «منحنى الإصابات»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تراجع حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة إلى 486 حالة.

وأكَّد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، استمرار تذبذب منحنى الإصابات بالفيروس، مشيرًا إلى أنَّ التوسع في اللقاحات وتعدّد المواقع لإعطاء اللقاحات هي خطوة أساسية ومهمة في مواجهة الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375668 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة.

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