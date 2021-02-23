خالد الزعاق يتوقع موعد انتهاء الموجة الباردة بالمملكة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ موجة البرد الحالية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وتستغرق من الأسبوع القادم أول أيامه.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، نشعر بالبرودة داخل البيوت لأنَّ تلك الموجة تعد طويلة المدى وإحدى الموجات الشاتئة لأنها آتية من المناطق الشمالية عبر الرياح الشمالية، مرورا بتركيا وبلاد الشام.

واستكمل، أن حركة للرياح هذه الأيام تكون باردة مهما كان اتجاهها لأنها بردت طبقة الأرض ووجه السماء، وإن كان الأصل فيها أنها رياح شمالية باردة.

من جانبه توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتتأثر بالأمطار المتوقعة مناطق: «جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، الرياض، والشرقية»، بينما توقع المركز تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

اقرأ أيضا:

مركز «الأرصاد» يعلن بيان درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء