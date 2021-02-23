«الجوازات السعودية»: 3 طرق لتفعيل الحسابات في منصة «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها على موقع «تويتر»، طرق تفعيل الحسابات في منصة «أبشر»؛ وذلك للاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية؛ حيث جاءت الطرق كالآتي:

- عبر أجهزة الخدمة الذاتية (تسجيل وتفعيل حساب أبشر).

- عبر حسابك البنكي (تفعيل حساب أبشر).

- عبر زيارتك لفروع المديرية العامة للجوازات (تسجيل وتفعيل حساب أبشر).

وكانت منصة «أبشر» قد أوضحت أنَّ التفعيل من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل في الأحوال المدنية أو الجوازات، لا يتطلب إدخال البصمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحتاج البصمة لتفعيل أبشر؟».

ورد الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»: «للتفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية نعم يتطلب الإجراء إدخال البصمة للتفعيل، أما التفعيل من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل في الأحوال المدنية أو الجوازات لا يتطلب للتفعيل إدخال البصمة».

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