بالفيديو.. رئيس «سار»: استمرار التخفيضات الاستثنائية.. ولا رفع للأسعار قريبا

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، الدكتور بشار المالك، أن الشركة لا تملك الصلاحية في رفع الأسعار.

وقال المالك خلال استضافته على قناة «السعودية» إنه من المبكر الحديث عن أي رفع لأسعار الشركة

وأشار إلى أن الهيئة العامة للنقل هي التي تقرر السعر العادل للراكب بناء على ما يقدم لها من مقترحات ودراسات.

ونبه إلى أنه على المدى القريب لن يكون هناك رفع للأسعار، وأن أصحاب الاحتياجات الخاصة والطلبة وغيرهم سيستمرون في الحصول على التخفيضات.

وتابع المالك: في خط الشمال نطبق استراتيجية «احجز مبكرا تحصل على سعر أقل مما هو موجود اليوم» وأنه سيتم إتاحة منتجات جديدة للمسافرين.

وقال، إن السلامة هي متطلب رئيسي للشركة، ولكن من أجل التأكد من تحقيقها تحتاج مصاريف وإيرادات كبيرة.

وتابع: سيتم دراسة أي مصاريف زائدة نحتاجها من أجل تحقيق سبل الراحة.

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