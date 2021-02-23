متحدث وزارة الصحة: خطوة «مهمة جدا» لتجاوز جائحة كورونا

قال دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مناعة الفرد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي جائحة كورونا.

وأضاف متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم.

وتابع : تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح 600 ألف شخص، ونذكّر الجميع بأن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375668 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة.

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