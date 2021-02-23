السعودية اليوم / لبنان تسجل 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2723 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 359320 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4446 حالة وفاة.

// انتهى //

19:56ت م

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بيروت 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 359320 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4446 حالة وفاة.// انتهى //19:56ت م0229

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