السعودية اليوم / جمعية المبرمجين تعلن فوز عدد من الجهات الحكومية والجهات الغير ربحية والأفراد بجائزة ميسم في دورتها الأولى



الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أعلنت جمعية المبرمجين أسماء المنشآت الحكومية والخاصة والغير ربحية والمجموعات والمجتمعات التقنية والأفراد ورواد الأعمال الفائزين بـ"جائزة ميسم للمصدر المفتوح" في دورتها الأولى.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث لقمة المصدر المفتوح

وأوضح المهندس العمودي أن الهدف الأساسي من التنافس على جائزة ميسم للمصدر المفتوح هو التنافس والابتكار لتشجيع وتحفيز تبني المصدر المفتوح وفق أفضل الممارسات الدولية، وإبراز دورها في نشر ثقافة المصدر المفتوح وتطبيقاته للارتقاء بمستوى تبني المصدر المفتوح في المجالات التقنية الإنتاجية والخدمية في المملكة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، مؤكداً دور الجمعية للعمل على تعزيز ثقافة المصدر المفتوح ونشرها في كافة القطاعات والمجالات بالمملكة.

وبين أن العديد من المنشآت الحكومية والخاصة والغير ربحية والمجموعة التقنية والأفراد ورواد الأعمال تقدموا على الجائزة ، حيث استكملت من بينها (13) منشأة وفرد ومجموعة تقنية متطلبات التقييم ، مشيراً إلى فوز 3 منشآت حكومية، ومنشأة خاصة، ومنشأة من القطاع غير الربحي، ومجموعة تقنية، و 6 من الأفراد ورواد الأعمال، لافتاً النظر إلى أن إدارة الجائزة استطاعت بالتعاون الفعّال مع فريق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة تجاوز تداعيات انتشار فيروس

// انتهى //

19:41ت م

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الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعلنت جمعية المبرمجين أسماء المنشآت الحكومية والخاصة والغير ربحية والمجموعات والمجتمعات التقنية والأفراد ورواد الأعمال الفائزين بـ"جائزة ميسم للمصدر المفتوح" في دورتها الأولى.جاء ذلك خلال اليوم الثالث لقمة المصدر المفتوح السعودية تحت شعار "المصدر المفتوح لوطن طموح "، الذي عُقد أمس بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد بن عبدالله العمودي.وأوضح المهندس العمودي أن الهدف الأساسي من التنافس على جائزة ميسم للمصدر المفتوح هو التنافس والابتكار لتشجيع وتحفيز تبني المصدر المفتوح وفق أفضل الممارسات الدولية، وإبراز دورها في نشر ثقافة المصدر المفتوح وتطبيقاته للارتقاء بمستوى تبني المصدر المفتوح في المجالات التقنية الإنتاجية والخدمية في المملكة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، مؤكداً دور الجمعية للعمل على تعزيز ثقافة المصدر المفتوح ونشرها في كافة القطاعات والمجالات بالمملكة.وبين أن العديد من المنشآت الحكومية والخاصة والغير ربحية والمجموعة التقنية والأفراد ورواد الأعمال تقدموا على الجائزة ، حيث استكملت من بينها (13) منشأة وفرد ومجموعة تقنية متطلبات التقييم ، مشيراً إلى فوز 3 منشآت حكومية، ومنشأة خاصة، ومنشأة من القطاع غير الربحي، ومجموعة تقنية، و 6 من الأفراد ورواد الأعمال، لافتاً النظر إلى أن إدارة الجائزة استطاعت بالتعاون الفعّال مع فريق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا مع ضمان تحقيق أعلى معدلات الحيادية والعدالة.// انتهى //19:41ت م0224

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