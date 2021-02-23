شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برج الباحة الطبي مركزاً تخصصياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نقل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لمواطني المنطقة والمقيمين بشرى اعتماد البرج الطبي في مستشفى الملك فهد بالباحة برجاً طبياً تخصصياً، باكتمال مستلزمات وكوادر عيادات القلب والأورام والسمنة.

وعقد الأمير حسام اجتماعاً مرئياً بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج، ومديري المستشفيات وعدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

واستعرض أمير المنطقة خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجهها الخدمات الصحية وتتطلب حلولاً عاجلة لتطوير الجانب الصحي في مستشفى المخواة العام الجديد وفي بقية المستشفيات العامة بالمحافظات، مثمناً كافة الإنجازات التي قدمتها إدارة الصحة العامة خلال جائحة كورونا والتجهيزات الموجودة بمراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات، في ظل الرعاية الكبيرة التي قدمتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج أن البرج الطبي التخصصي سيحدّ بشكل ملموس من عمليات تحويل الحالات إلى خارج المنطقة.