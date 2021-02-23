ضبط 4 أشخاص حولوا أموالا مجهولة المصدر للخارج

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقرا لارتكاب جرائمهم. وقد ضبط بحوزتهم على مبلغ 942,500 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على أربعة أشخاص تورطوا في جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقرا لارتكاب جرائمهم. وقد ضبط بحوزتهم على مبلغ 942,500 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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