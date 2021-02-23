«جودة الحياة» يوظف الابتكار في صناعة الألعاب الالكترونية

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متخصصة في هذا المجال.وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة لمطوري الألعاب الالكترونية من الجنسين ضمن برنامج متكامل ومكثف يبدأ بالتأهيل والتدريب وينتهي بالتوظيف في قطاع الألعاب الالكترونية، الذي يعد من القطاعات المربحة على مستوى العالم وتتنافس فيه كبريات الشركات العالمية في سوق يحقق مئات الملايين من الأرباح سنويا.
واستقطبت من خلال البرنامج معهد ديجين للتكنولوجيا، الرائد في هذا المجال عالميا، لتقديم الدورات التدريبية والتأهيل والدعم للراغبين في دخول هذا القطاع بصورة احترافية.
ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من خبرات مرشدين ومشرفين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتقديم حزم من البرامج والأجهزة التقنية للمشاركين، وتدريب مكثف في الابتكار وريادة الأعمال.
ويقدم البرنامج 3 مسارات، وذلك على أربع مراحل تشمل: التدريب التحضيري، التدريب الأكاديمي، الإنتاج، مرحلة الاحتضان.
يهدف البرنامج إلى:
- مشاركة 100 سعودي وسعودية
- احتضان تأسيس 10 شركات ناشئة كمخرج أساسي لبرنامج صناع الألعاب
- تقديم 2000 ساعة تدريبية على يد متخصصين بمجال صناعة الألعاب
- الاستفادة من خبرات مرشدين ومشرفين من كبرى الشركات العالمية
- تقديم شهادات معتمدة عند انتهاء البرنامج
- 70 ألف ريال منحة مالية لكل مشروع مشارك
3 مسارات للبرنامج تشمل:
علوم التصميم
علوم الكمبيوتر
الفن والرسوم المتحركة
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