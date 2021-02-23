شكرا لقرائتكم خبر «جودة الحياة» يوظف الابتكار في صناعة الألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد برنامج «رواد الألعاب» الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة-، من البرامج الداعمة لإنشاء قطاعات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني وتولد الوظائف، إضافة إلى زيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تأهيل السعوديين والسعوديات للتميز والإبداع عالميا، ودخول عالم صناعة الألعاب الالكترونية عبر التأهيل والتدريب والدعم لإنشاء شركات

متخصصة في هذا المجال.

وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة لمطوري الألعاب الالكترونية من الجنسين ضمن برنامج متكامل ومكثف يبدأ بالتأهيل والتدريب وينتهي بالتوظيف في قطاع الألعاب الالكترونية، الذي يعد من القطاعات المربحة على مستوى العالم وتتنافس فيه كبريات الشركات العالمية في سوق يحقق مئات الملايين من الأرباح سنويا.

واستقطبت من خلال البرنامج معهد ديجين للتكنولوجيا، الرائد في هذا المجال عالميا، لتقديم الدورات التدريبية والتأهيل والدعم للراغبين في دخول هذا القطاع بصورة احترافية.

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من خبرات مرشدين ومشرفين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتقديم حزم من البرامج والأجهزة التقنية للمشاركين، وتدريب مكثف في الابتكار وريادة الأعمال.

ويقدم البرنامج 3 مسارات، وذلك على أربع مراحل تشمل: التدريب التحضيري، التدريب الأكاديمي، الإنتاج، مرحلة الاحتضان.

يهدف البرنامج إلى:

مشاركة 100 سعودي وسعودية

احتضان تأسيس 10 شركات ناشئة كمخرج أساسي لبرنامج صناع الألعاب

تقديم 2000 ساعة تدريبية على يد متخصصين بمجال صناعة الألعاب

الاستفادة من خبرات مرشدين ومشرفين من كبرى الشركات العالمية

تقديم شهادات معتمدة عند انتهاء البرنامج

70 ألف ريال منحة مالية لكل مشروع مشارك

3 مسارات للبرنامج تشمل:

علوم التصميم

علوم الكمبيوتر

الفن والرسوم المتحركة