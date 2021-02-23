السعودية اليوم / ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في القارة الأفريقية



أديس أبابا 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس

وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128 إصابة.

// انتهى //

18:34ت م

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أديس أبابا 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 101620 وفاة.وأوضح المركز أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3845128 إصابة.// انتهى //18:34ت م0198

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