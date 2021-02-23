السعودية اليوم / متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا وندعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية



الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تذبذب منحنى الإصابات بفيروس

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصاً، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم, مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعلن تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1998375 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27932755 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13418416) فحصا مخبريا دقيقا.

// انتهى //

18:19ت م

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الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا يتم متابعته وملاحظته باستمرار، مشيراً إلى أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية يعد خط أساس لحماية المجتمع, وأن مناعة الفرد خطوة مهمة ومساعدة في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي الجائحة.وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصاً، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم, مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات.وأعلن تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات.وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1998375 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27932755 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13418416) فحصا مخبريا دقيقا.// انتهى //18:19ت م0196

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا وندعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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