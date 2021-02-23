السعودية اليوم/ السفير البريطاني يزور الجبيل الصناعية



الجبيل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي اليوم بالسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون والوفد المرافق له، الذين يزورون الهيئة للتعرف على دورها في إنشاء وتشغيل وتطوير وإدارة مدينة الجبيل الصناعية.

وقام السفير والوفد المرافق له بجولة على مركز الزوار اطلعوا خلالها على نشأة الجبيل الصناعية والبنية التحتية المميزة التي هيأت المناخ المناسب للمستثمرين، إضافة إلى أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، وما تزخر به من مشاريع متعددة.

وأشاد السفير البريطاني بمدينة الجبيل الصناعية والتطور الكبير الذي شهدته.

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17:33ت م

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