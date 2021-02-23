

حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس ‏

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد - بنات - أمس ‏اللقاء الافتراضي الأول لوحدة الخدمات الإرشادية بعنوان " خدمات إرشادية ‏متخصصة وفق المفاهيم المهنية "عبر برنامج ‏zoom‏ . ‏

واستعرض اللقاء جهود أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال ‏العملية ‏التعليمية عن بُعد، وتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة ‏لمزيد من التفاهم ‏والتعاون المشترك مع الطالبات ووضع الحلول ‏المناسبة لكل ما يعيق مسيرتهم العلمية ‏والعملية , إضافة إلى رفع الدافعية للتعلم لدى الطالبات بالتوجيه ووضع ‏المحفزات ‏والمزايا للمجتهدات والمتميزات وتشجيع الطالبات على رفع المستوى ‏التحصيلي من خلال استغلال جميع ‏الإمكانات المتاحة لهن.‏

ويقدم اللقاء ‏خدمات إرشادية للطالبات والمساعدة في تطوير قدراتهن وتنمية مهاراتهن التعليمية ‏والنفسية والاجتماعية ‏لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي ‏ومساعدتهن في حل ‏المشاكل وتذليل الصعوبات بما يحقق أهداف التعليم.

‏// انتهـى // ‏

17:30ت م

0183





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم حائل ينفذ اللقاء الافتراضي الأول لوحدة الخدمات الإرشادية ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.