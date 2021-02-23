السعودية اليوم / محافظ القطيف المكلف يطلع على نشاط حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة



القطيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

التقى محافظة القطيف المكلف فلاح الخالدي اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي ورئيس هيئة القطيف سلطان الخالدي .

وقدم رئيس هيئة القطيف شرحاً عن حملة "الخوارج شرار الخلق" وماتتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية ومشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية والبرامج التوعوية الهادفة ، وابراز جهود الدولة في التصدي لكل الافكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.

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17:09ت م

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