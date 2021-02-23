السعودية اليوم / تعليم حائل يدشن ‏‏ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "



حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

دشنت إدارة تعليم بمنطقة حائل ‏عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "، ويستمر ليومين.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أهمية الملتقيات العلمية في إذكاء مهنية الأعمال وطرح الأفكار ، منوهاً بنجاح العملية التعليمية عن بُعد في المملكة من خلال

وقُدّمت خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان " الخبرات المكتسبة في تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة

// انتهى //

17:09ت م

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حائل 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة تعليم بمنطقة حائل ‏عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم , ملتقى " التعليم والتدريب عن بعد "، ويستمر ليومين.وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أهمية الملتقيات العلمية في إذكاء مهنية الأعمال وطرح الأفكار ، منوهاً بنجاح العملية التعليمية عن بُعد في المملكة من خلال منصة مدرستي ونقلها للعملية التعليمية .وقُدّمت خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان " الخبرات المكتسبة في تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا "، وورقة عمل بعنوان "مهارات التقنية للمعلمين وأثرها على العمل عن بعد".// انتهى //17:09ت م0176

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