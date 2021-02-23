السعودية | د.التميمي يكرم “سعود الطبية” لحصولها على جائزة أداء الصحة

المناطق_ الرياض

كرم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د.صالح بن عبدالله التميمي مدينة الملك سعود الطبية لحصولها على جائزة أفضل مشترك جديد الأداء في برنامج أداء الصحة في بنسخته الثانية لعام 2019م.

واستلم الجائزة المدير العام التنفيذي د.أحمد العنزي .

وأشاد رئيس تجمع الرياض الصحي الأول د.صالح التميمي بما قدمته مدينة الملك سعود الطبية من جهود ساعدت على تطوير و تقديم الخدمة للمريض وتحقيق المراكز الأولوية في معايير وزارة الصحة مما أسهم في تحسين المخرجات الصحية .

من جانبه، أعرب د.العنزي عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الدعم الكبير من قيادات تجمع الرياض الصحي الأول .