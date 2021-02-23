شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع نظيره في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي.

وعقب الاستقبال أقام سموه مأدبة غداء تكريما لمعالي وزير خارجية زامبيا والوفد المرافق.